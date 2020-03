Shiffrin: “Congratulazioni a Federica Brignone. Sono grata alla mia famiglia di Coppa del Mondo"

Con l’annullamento delle gare di Are in Svezia si è conclusa la Coppa del Mondo di sci alpino al femminile, con il trionfo nella classifica generale di Federica Brignone. Un successo epocale: è la prima volta che un’italiana conquista la Sfera di Cristallo.

Federica Brignone festeggia sul podio insieme a Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova, Getty ImagesGetty Images

La sciatrice di La Salle ha riscritto la storia dello nostro sci ottenendo il record di punti (1378). Una vittoria condizionata comprensibilmente dall’assenza di Mikaela Shiffrin ma ampiamente meritata. Le 5 vittorie e gli 11 podi in stagione raccontano di un’annata memorabile che si è conclusa in gloria. Poche ore fa anche la seconda della classifica generale di Coppa del Mondo e detentrice del titolo, Mikaela Shiffrin, si è complimentata con l’azzurra con un lungo post su instagram:

" Congratulazioni a tutte le vincitrici del Coppe, nonostante la stagione sia finita in maniera improvvisa, le vostre prestazioni vi hanno portate qui e ve lo meritate. Congratulazioni a Federica Brignone, Petra Vlhova e Corinne Suter. Avrei voluto essere in partenza con le mie avversarie prima che finisse la stagione, ma in un certo senso mi sento fortunata perchè sono riuscita a fare quello per cui sono venuta qui. Ho fatto qualche bella curva negli ultimi giorni di preparazione. "

In chiusura del suo post Shiffrin ha ringraziato chi le è stato vicino in questo periodo difficile: “Sono grata alla mia famiglia di Coppa del Mondo per questa maglietta in onore di mio padre. Grazie, siete incredibili“.

