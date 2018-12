Shiffrin scatenata a Semmering, Vlhova e Hansdotter staccate dopo la 1^ manche dello slalom

Mikaela Shiffrin ipoteca il successo nello slalom di Semmering e soprattutto è vicinissima a centrare uno storico record per la Coppa del Mondo. Confermandosi anche nella seconda manche, l’americana conquisterebbe la quindicesima vittoria nell’anno solare, diventando la prima atleta di sempre a conseguire questo traguardo. Una prova senza sbavature quella della nativa di Vail, ottima soprattutto nella parte iniziale e poi in quella finale, dove ha guadagnato nuovamente su tutte le avversarie.

Video - Mikaela Shiffrin dà spettacolo nella prima manche dello slalom di Semmering 01:00

Dietro a Shiffrin troviamo sempre le solite due rivali: Petra Vlhova è seconda a 48 centesimi, mentre Frida Hansdotter è terza a 53 centesimi. La slovacca e la svedese sembrano poter lottare al massimo per il secondo posto e dovranno sperare in un errore dell’americana per puntare al gradino più alto del podio. Quarta posizione per la svizzera Wendy Holdener, che e chiude a 96 centesimi dalla vetta.

Già dalla quinta, la svedese Anna Swenn Larsson, il distacco sale sopra il secondo (+1.04). Sesta l’austriaca Katharina Liensberger (+1.17), che precede la tedesca Christina Geiger (+1.29). Ottavo posto per una buona Irene Curtoni, che ha saputo gestire al meglio un tracciato ormai molto rovinato, chiudendo a 1.67 da Shiffrin. Completano la top ten la canadese Roni Remme (+1.83) e l’austriaca Katharina Truppe (+1.85). Da segnalare le cadute dell’austriaca Bernadette Schild, che ha inforcato alla prima porta, e della norvegese Nina Haver-Loseth, uscita nel finale e rimasta molto dolorante al ginocchio.