Shiffrin subito davanti nella prima manche del gigante, Robinson a un soffio

Nella prima manche del gigante di apertura di Coppa del Mondo femminile di Soelden, vista scendere Mikaela Shiffrin col numero 4 scavalcando un solco molto ampio sulle sue avversarie, si pensava che nessuno potesse minacciarla. Invece col numero 9 è arrivata Alice Robinson che nella parte alta del ghiacciaio del Rettenbach ha fatto addirittura meglio di lei e sul traguardo ha ceduto alla statunitense per soli 14 centesimi restandole quasi sempre attaccata.

Video - Subito Shiffrin: la statunitense è davanti dopo la prima manche 01:22

A metà gara comanda quindi la fuoriclasse del Colorado ma la non ancora 18enne neozelandese l’ha spaventata proprio come nel gigante di chiusura della scorsa stagione a Soldeu, quando si piazzò seconda a soli 3 decimi, ma qui manca ancora una manche. Già nettamente staccata, a 86 centesimi una comunque bravissima Federica Brignone, che si è un po’ impuntata alla seconda porta ma poi si è ripresa alla grande e pur non essendo assolutamente al livello delle due aliene ha tenuto dietro per soli 9 centesimi il supertalento sloveno Meta Hrovat, quarta a 95 centesimi e in piena caccia del podio.

Bravissima la norvegese Mina Fuerst Holtmann, una dei tanti giovani talenti del suo paese, quinta a 1”06, sesta a 1”24 la vincitrice dell’anno scorso, la francese Tessa Worley, settima a 1”47 la slovacca Petra Vlhova, che ha preso un colpo alla tibia in allenamento alla vigilia, ottava a 1”66 l’altra norvegese Thea Louise Stjernesund, nona a 1″84 col numero 26 una strepitosa Francesca Marsaglia, da una vita mai così bene in gigante, decima a 1”87 la più grande delusione della manche, la tedesca Viktoria Rebensburg, che scendeva su un tracciato messo sul terreno dal suo allenatore ma mai darla per morta visto che è donna da seconda manche. Deludente anche la seconda azzurra, Marta Bassino, tredicesima a 2”04.

Video - Ma quanto è forte Alice Robinson? La neozelandese è appena dietro a Mikaela Shiffrin 01:21

Seguiranno aggiornamenti sui piazzamenti delle altre big in gara e delle altre azzurre.

