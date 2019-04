Questa sera a Striscia La Notizia, in onda su Canale 5, Sofia Goggia riceve il Tapiro d’oro dopo il bizzarro incidente in cui è rimasta coinvolta a Sestriere (Torino). La sciatrice è uscita di strada a causa della neve: ha frenato improvvisamente per evitare l’impatto con un’altra vettura e la sua auto è così finita sopra un furgone parcheggiato in una strada sottostante.

Intercettata a Roma da Valerio Staffelli, commenta: "Ho posteggiato al volo". L’inviato incalza: "Ma è colpa sua?". Goggia risponde: "Sì sì, colpa mia. Per non tamponare quello davanti". E continua: "Mi rimetto in carreggiata dopo questo incidente, di sicuro. Avevo perso un attimo la retta via. Il paradosso è che vado più veloce con gli sci che con la macchina". La campionessa olimpica chiosa: "Quest’anno ho vinto un argento, mi mancava qualcosa d’oro e meno male che è arrivato il Tapiro".