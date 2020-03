Sofia Goggia: "Infortunio? Il braccio è guarito. Ora è importante che tutti stiano a casa"

Non è un momento facile per l’Italia e non è un momento facile per Bergamo. La città lombarda, più di altre realtà, è afflitta dall’emergenza coronavirus e le immagini dei mezzi militari contenenti i feretri delle tante vittime di questi ultimi giorni ha ghiacciato il sangue a tutti.

Con la sua terra nella testa e nel cuore, come simboleggiato da una maglietta con messaggio “Bergamo Molamia!“, Sofia Goggia ha provato a pensare anche ad altro. Dagli obiettivi per la prossima stagione alla completa guarigione del suo braccio.

" Il braccio è guarito, è stato un infortunio molto semplice, sto bene. Ho portato a casa un po’ di attrezzi della palestra, fortunatamente ho un giardino grande e riesco ad allenarmi a casa, perché bisogna veramente rispettare le norme in questo momento "

" Non ho sacrificato nulla nella mia vita. Direi piuttosto che ho sempre fatto delle scelte, con consapevolezza, per arrivare a ciò che volevo essere e a ciò che volevo ottenere. Poi, ogni volta che fai una scelta escludi una strada, ma non l’ho mai visto come un sacrificio "

I prossimi obiettivi?

" Non me ne voglio porre in termini di risultati. Parto da una stagione interrotta a metà in cui ho faticato e avuto alti e bassi, quindi cercherò di trovare innanzitutto una mia stabilità psicofisica, mentale e tecnica. Il riscontro finale sarà una naturale conseguenza. Ho tutto da guadagnare "