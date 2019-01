Sofia Goggia, niente Cortina ma la corsa al Mondiale prosegue. Rulfi: "Sogniamo SuperG e discesa"

Sofia Goggia vuole rientrare a tutti i costi in vista dei Mondiali di Are in programma dal 4 al 17 febbraio. Manca meno di un mese alla rassegna iridata che si disputerà nella nota località svedese e la Campionessa Olimpica di discesa libera deve recuperare dall’infortunio occorsole lo scorso ottobre durante un allenamento (frattura del malleolo). Ieri la bergamasca è tornata in pista a Monte San Pietro (provincia di Bolzano) dopo aver approcciato la neve a Pila e a Bobbio a cavallo del vecchio e del nuovo anno.

A differenza di quanto auspicato, dalla stessa finanziera bergamasca, però il rientro in gara non avverrà a Cortina d'Ampezzo, sabato prossimo, ma direttamente ai Mondiali, come ha dichiarato l’allenatore Gianluca Rulfi al Corriere dello Sport:

" Approfittando del piccolo ski-lift di famiglia messoci a disposizione dalla famiglia di Karoline Pichler, con Sofia abbiamo cominciato con un allenamento introduttivo. Ha fatto un po’ di curve tra quelli che noi chiamiamo pali nani o ciuffetti, per avere un riferimento che non le desse fastidio, soprattutto ora che si sta riabituando a mettere gli scarponi. Per il momento è impossibile parlare di date, ma posso già dire che difficilmente la vedremo in gara nella Coppa del Mondo prima della rassegna iridata. "

Dunque inverosimile vederla a Cortina d’Ampezzo, l’esordio stagionale potrebbe avvenire direttamente ad Are ma comunque con un programma ridimensionato:

" Escludiamo a priori il gigante, il sogno è il SuperG oltre ovviamente alla discesa ma è presto per fare ulteriori valutazioni. "