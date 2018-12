Sofia Goggia torna a sciare a Pila: rientro previsto per le gare di Cortina

Sofia Goggia manda forti segnali di vitalità, come si suol dire. La campionessa olimpica della discesa libera di sci alpino a PyeongChang e riferimento del nostro movimento è tornata a cimentarsi sulla neve a Pila, in Val d’Aosta, come riporta la Gazzetta dello Sport, per un test dopo la frattura al malleolo peroneale destro rimediata sul ghiacciaio di Hintertux lo scorso 19 ottobre, nei giorni di rifinitura prima del gigante di apertura di Soelden.

Una caduta banale quella della nostra portacolori, che ha avuto però conseguenze non certo trascurabili. La scelta di non operarsi e di seguire un trattamento conservativo e meno incisivo rispetto ad un intervento aveva portato Goggia ad annunciare il ritorno in pista il 2 gennaio. La bergamasca, di fatto, è convinta di poter ritrovare la sensibilità perché non ha mai smesso di lavorare sul proprio fisico. L’obiettivo di prender parte alle gare di Coppa del Mondo a Cortina è il suo obiettivo: una discesa libera il 19 gennaio e un superG il 20 gennaio. Non resta che attendere gli sviluppi ed essere fiduciosi.

Video - Goggia: "Torno in pista dopo Natale e spero di rientrare in gara il 19 gennaio a Cortina" 01:35

Giandomenico Tiseo