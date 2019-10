La coppa del Mondo di sci alpino femminile inizia subito con una grande sorpresa: la sorprendente giovane neozelandese Alice Robinson ha vinto lo slalom gigante di Sölden, in Austria, gara inaugurale della stagione, con il tempo totale di 2.17.36. Primo successo in carriera per la 17enne Robinson, già seconda a marzo nel gigante delle finali di Soldeu. Secondo posto per la fuoriclasse americana Mikaela Shiffrin, al comando dopo la prima manche, beffata per soli 0.06 centesimi. Terza la veterana francese Tessa Worley, a 0.36. Migliore delle italiane Federica Brignone, quinta a 0.87 centesimi.

L'ordine d'arrivo

1. Alice ROBINSON Nuova Zelanda 2.17.36 2. Mikaela SHIFFRIN Stati Uniti +0.06 3. Tessa WORLEY Francia +0.36 4. Mina Fuerst HOLTMANN Norvegia +0.85 5. Federica BRIGNONE Italia +0.87 6. Maria Therese TVIBERG Norvegia +1.03 7. Franziska GRITSCH Austria +1.41 8. Lara GUT-BEHRAMI Svizzera +1.46 9. Michelle GISIN Svizzera +1.47 10. Ramona SIEBENHOFER Austria +1.50

Video - Alice Robinson da urlo! Rimonta Shiffrin e vince la 1^ gara in Coppa del Mondo 01:26

Per quanto riguarda le altre italiane: 12/a Marta Bassino a 1.66, 21/a Irene Curtoni a 2.48, 24/a Roberta Melesi a 2.65 e 26/a Francesca Marsaglia a 2.79. Sofia Goggia non si è classificata per la seconda manche. Da segnalare che proprio la seconda frazione è stata interrotta per circa un quarto d'ora a causa di un grave infortunio all'austriaca Bernadette Schild, vittima di una brutta caduta. La giovanissima Robinson (nata nel 2001) è ovviamente anche al comando della classifica generale della Coppa del Mondo.