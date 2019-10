I giganti di Sölden in diretta TV e Live Streaming

La stagione invernale è già cominciata con la prima prova del Grand Prix di pattinaggio di figura, ma sta per arrivare l'appuntamento che storicamente apre le danze per gli appassionati degli sport di neve e ghiaccio: è il weekend di Sölden, la prima tappa della Coppa del Mondo di sci alpino, che va in scena sul ghiacciaio del Rettenbach. In programma ci sono un gigante femminile e un gigante maschile.

Il programma di Sölden

Sabato 26 ottobre gigante femminile

Prima manche ore 10:00 | LIVE TIMING |

Seconda manche ore 13:00 | LIVE TIMING |

Domenica 27 ottobre gigante maschile

Prima manche ore 10:00 | LIVE TIMING |

Seconda manche ore 13:00 | LIVE TIMING |

Il weekend di Sölden in diretta tv: gare su Eurosport

L'intero weekend di Sölden sarà trasmesso come sempre in diretta su Eurosport 1 (canale 210 della piattaforma Sky) con contenuti speciali e interviste prima e dopo le gare.

Il weekend di Sölden in live streaming

Il weekend di Sölden sarà disponibile anche su Eurosport Player, il servizio streaming in abbonamento di Eurosport per la visione su pc, smartphone, tablet.

