Pinturault dà spettacolo a Soelden: vittoria nel gigante, Kristoffersen deve già inseguire

Il primo round è di Alexis Pinturault. Sulle nevi del Rettenbach di Soelden, il francese dà lezioni di sci e vince il gigante d'apertura con due manche estremamente solide. Sul podio con lui, il connazionale Mathieu Faivre e lo sloveno Zan Kranjec. Il grande sconfitto di giornata è Henrik Kristoffersen: il norvegese, mai a suo agio da queste parti, è appannato nella prima manche e fa anche peggio nella seconda discesa. Alla fine è solo 18°. Italiani: erano in due ad essersi qualificati per la seconda manche. Il migliore è Luca De Aliprandini, che rimonta nove posizioni e chiude ottavo. Manfred Moelgg, invece, scende dal 19° al 20° posto.

La top 10 di Soelden

1. Alexis PINTURAULT Francia 2.14.14 2. Mathieu FAIVRE Francia +0.54 3. Zan KRANJEC Slovenia +0.63 4. Tommy FORD Stati Uniti +0.70 5. Ted LIGETY Stati Uniti +1.09 6. Lucas BRAATHEN Norvegia +1.10 7. Erik READ Canada +1.29 8. Luca DE ALIPRANDINI Italia +1.31 9. Gino CAVIEZEL Svizzera +1.36 10. Leif Kristian NESTVOLD-HAUGEN Norvegia +1.40

Video - Pinturault si prende il gigante di Sölden dominando 01:18

Due menzioni d'onore. La prima è per Ted Ligety, che ritrova buone sensazioni e chiude al quinto posto in rimonta, Nella scorsa stagione, l'ex signore del gigante era stato al massimo ottavo. L'altra è per il norvegese Lucas Braathen, con una gara che profuma di futuro. Il classe 2000 segna il miglior tempo nella seconda manche, recupera 17 posizioni e chiude sesto. Da tenere d'occhio. Per Pinturault si tratta del 24esimo successo in Coppa del Mondo, come Gustav Thoeni e Peter Muller. Per il 28enne di Moûtiers, l'operazione Coppa del Mondo generale non poteva partire meglio.