Lindsey Vonn is back: ufficiale il ritorno in pista sabato a St. Anton

A sei settimane dall'infortunio in allenamento a Copper Mountain, Lindsey Vonn annuncia il suo ritorno in pista: con un post su Instagram la pluricampionessa ha confermato che sarà in pista a St. Anton il prossimo weekend. In programma sabato c'è una discesa libera, domenica il Super-G. Un'occasione per riaprire la caccia al record di Stenmark e di iniziare il rodaggio in vista dei Mondiali svedesi di Are. La Vonn, durante la sua assenza, ha saltato tre appuntamenti di Coppa del Mondo per ciò che riguarda la velocità: la sua amata Lake Louise, St. Moritz e la novità val Gardena, inserita in calendario per ovviare al forfait della val d'Isere.

Video - Chasing History: Lindsey Vonn racconta in prima persona il suo ultimo infortunio 06:19