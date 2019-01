Troppa neve a St. Anton: cancellati discesa e Super-G, slitta il rientro della Vonn

A causa delle abbondanti nevicate, la tappa femminile di St. Anton è stata interamente cancellata: le gare in programma per questo fine settimana (Discesa libera e Super-G) non verranno disputate e a breve verrà comunicata una località per il recupero (Cortina d'Ampezzo in pole position).

Per rivedere in pista Lindsey Vonn sarà necessario attendere ancora un po': la campionessa statunitense aveva annunciato il suo rientro in pista proprio a St. Anton ma questo rinvio forzato costringe la Vonn a restare ancora ferma.

Per il circus femminile, la prossima gara in calendario è dunque lo slalom gigante sulla Erta di Kronplatz, sopra Brunico, martedì 15 gennaio. L'anno scorso su questa pista vince Viktoria Rebensburg davanti a Ragnhild Mowinckel e alla coppia azzurra Federica Brignone-Marta Bassino, rispettivamente terza e quarta.