Stagione finita anche per Maurberger: rottura del crociato anteriore

Brutte notizie per Simon Maurberger. L'azzurro, caduto durante le fasi finali del gigante parallelo di Chamonix, ha ricevuto la diagnosi peggiore per chi si infortuna al ginocchio: rottura del crociato anteriore e del menisco laterale del ginocchio destro.

L'azzurro, alla prima diagnosi, aveva appurato la distorsione, così era tornato subito in Italia in attesa di poter effettuare altri esami in mattinata. La risonanza ha delineato un quadro clinico peggiore del previsto e il ragazzo sarà operato già in giornata.

La giornata di domenica era stata rovinata anche dall'infortunio di Sofia Goggia, già operata pure lei per la frattura scomposta del radio sinistro (e nella stessa gara, il SuperG di Garmisch-Partenkirchen, si è infortunata anche Viktoria Rebensburg, con una frattura a una tibia).

Auguri di pronta guarigione a Simon, che rivedremo quindi sugli sci la prossima stagione.