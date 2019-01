Stagione finita per Ana Drev: rottura del crociato anteriore destro in allenamento

Finisce in maniera ingloriosa la stagione di Ana Drev. La slovena, classe 1985, che due anni fa ha raggiunto per due volte il secondo posto in slalom gigante a Flachau e Maribor, si è rotta il legamento crociato anteriore destro mentre si allenava a Plan de Corones.

Quest’anno la Drev ha preso parte a quattro prove di Coppa del Mondo, qualificandosi per la seconda manche in due occasioni, nei giganti di Courchevel (ventunesima) e Semmering (ventiquattresima). Negli ultimi tre anni è stata in grado di arrivare per tre volte tra le prime dieci della classifica di specialità. Come miglior risultato alle Olimpiadi vanta il nono posto di Vancouver 2010, mentre a livello di Campionato del Mondo la settima posizione di St. Moritz 2017 rappresenta la sua più alta prestazione.

I media sloveni, dopo questo infortunio, stanno ora interrogandosi sulle reali possibilità di prosecuzione di una carriera che già stava vivendo alcune difficoltà proprio a causa di infortuni al ginocchio occorsi nell’avvicinamento a questa stagione.

