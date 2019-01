Stagione finita per Peter Fill: “Ma non mi arrendo, voglio andare ai Mondiali 2021"

Peter Fill ha messo la parola fine alla sua stagione 2018-2019, ma non si arrende: il 36enne ha scelto di fermarsi e dire basta al termine alcuni mesi davvero travagliati per il suo fisico, iniziati con un problema muscolare dopo i Giochi Invernali e proseguiti peggio dopo la caduta di Beaver Creek, che gli ha causato problemi alla schiena non ancora superati. Al sito federale l’azzurro ha dunque dichiarato

" Per questa stagione mi fermo. Per gareggiare devi essere al 100%. Visto come sta la schiena, a Wengen non avrei potuto gareggiare, poi c’è Kitzbuehel, dove non puoi scendere se non stai bene; e Garmisch, che è la discesa più faticosa, non sarei stato in grado. Avrei potuto tentare per i Mondiali, ma non ha senso "

Troppi i problemi fisici per Fill: “Durante un allenamento in slalom, il 23 dicembre, ho accusato anche un problema alla schiena. Mi fermo per un insieme di cose: nella zona lombare, dove ho preso la botta nella caduta di Beaver, ho perso tutto il tono muscolare. Ho provato a fare fisioterapia, ma appena mi muovo, vado subito in affaticamento, e mi torna il dolore. Già dopo Bormio avevo parlato con gli allenatori, continuare senza risultati voleva dire perdere tutti i punti e dover ripartire da pettorali altissimi“.

Da qui la decisione di dire stop per continuare a cullare un sogno più grande, quello di partecipare alla rassegna iridata in Italia.

" Tornerò, perché non voglio finire la carriera in questo modo. Volevo fare questa stagione e la prossima, ma adesso il mio obiettivo è cambiato: voglio chiudere nel 2021 con i Mondiali in casa, a Cortina "

L’azzurro ha concluso spiegando: “Ora continuerò a fare fisioterapia e la cosa più importante sarà riuscire a convivere con il mal di schiena, che non guarirà mai del tutto, perché c’è la fatica di tanti anni. Poi tornerò sugli sci, farò i test di materiali. La squadra mi darà una mano, anche se sono concentrati sui Mondiali. Con il ritorno di Innerhofer e Paris così, ci sarà da divertirsi“.

