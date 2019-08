Stephanie Brunner colpita dalla sfortuna: rotto ancora il crociato del ginocchio sinistro

L’austriaca Stephanie Brunner ancora una volta viene colpita dalla sfortuna: la sciatrice si rompe, per la terza volta nel giro di un anno e mezzo, il legamento crociato del ginocchio sinistro. Lo riferisce neveitalia.it. La gigantista era rientrata nella scorsa stagione ottenendo il primo podio nel circuito maggiore a Killington.

Ora il nuovo stop, subito in Argentina dove stava preparando la nuova stagione, tornando subito ad Innsbruck per farsi operare dalla stessa equipe medica che si era occupata del suo ginocchio in passato. Per la 25enne è lo stesso identico infortunio dopo quelli del marzo 2018 e del gennaio 2019.

roberto.santangelo@oasport.it