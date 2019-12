Troppa neve in Canada: cancellata la seconda prova della discesa libera femminile di Lake Louise

La seconda prova della discesa libera femminile a Lake Louise è stata cancellata a causa dell’abbondante nevicata scesa durante la notte nella località canadese. Le ragazze sarebbero dovute scendere in pista alle ore 20.30 italiane, ma non potranno farlo perché una coltre bianca di dimensioni importanti ha ricoperto la pista dove venerdì e sabato si disputeranno le due gare di discesa valide per la Coppa del Mondo 2019-2020 di sci alpino.

Al momento l’evento non sembra però essere a rischio, nella giornata di ieri si è disputata regolarmente la prima prova libera dove hanno primeggiato la statunitense Alice McKennis e la norvegese Kajsa Vickhoff Lie che hanno stampato il tempo di 1:52.54, staccando l’americana Mikaela Shiffrin di 17 centesimi Sofia Goggia ha chiuso in 5a posizione attardata di 89 centesimi dalla coppia di testa appena dietro all’austriaca Nicole Schmidhofer. La terza e ultima prova a Lake Louise resta in programma per la giornata di domani, ma naturalmente tutto dipenderà dalle condizioni meteo.