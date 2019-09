Purtroppo la notizia che tutti temevano è arrivata: l’ex campionessa spagnola di sci alpino Blanca Fernandez Ochoa è stata trovata morta nella zona del Pico de la Penota, vicino a Cercedilla. La polizia scientifica indagherà ora sulle cause della morte ma dalle prime notizie sembra che il cadavere presenti un colpo alla testa, probabile causa di una caduta.

Blanca era scomparsa nel nulla dallo scorso 23 agosto quando aveva annunciato la sua partenza per qualche giorno per fare escursionismo in montagna lasciando oltretutto a casa il cellulare. La sua macchina era stata trovata tre giorni fa nel Parco Naturale Dehesas, vicino a Cercedilla che è a una sessantina di km da Madrid. Le ricerche hanno tenuto in ansia un intero paese e hanno mobilitato un gran numero di forze di polizia e di volontari e sono stati utilizzati anche droni per cercare l’iberica. Sfortunatamente tutte le speranze di ritrovare viva l’ex pioniera dello sci spagnolo femminile sono risultate vane.

Nata a Madrid il 22 aprile 1963, Blanca Fernandez Ochoa apparteneva a una famiglia di sciatori, tra cui il fratello maggiore Paco, medaglia d’oro olimpica in slalom a Sapporo 1972 quando batté Gustav Thoeni e morto anch’egli a 56 anni, la stessa età di Blanca, nel 2006. E’ stata sposata due volte e ha avuto due figli, David e Olivia, colei che ne ha denunciato la scomparsa. Col bronzo in slalom ad Albertville 1992 Blanca è tuttora l’unica donna spagnola ad aver vinto una medaglia olimpica invernale. Ha vinto 4 gare di Coppa del Mondo tra il 1985 e il 1991, una in gigante e tre slalom, collezionando 20 podi totali, più di qualsiasi altra sciatrice spagnola, si è classificata inoltre quarta nella Coppa del Mondo generale del 1988 e terza in quelle di gigante nel 1987, superG nel 1988 e slalom nel 1991 e 1992.

