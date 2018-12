Tutte le doppiette e triplette dell’Italia: Paris e Innerhofer scrivono la storia a Bormio

L’Italia ha fatto sognare sulla mitica Stelvio, gli azzurri sono stati assoluti protagonisti nella discesa libera valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino e hanno confezionato una bellissima doppietta. Dominik Paris ha trionfato (terzo sigillo su questa pista) davanti a Christof Innerhofer, tripudio totale di tricolori nella località valtellinese e grande festa per gli azzurri che hanno così firmato la 19^ doppietta della nostra storia nel massimo circuito internazionale. L’ultimo uno-due risaliva alla discesa di Aspen 2017 sempre con Paris sul gradino più alto del podio davanti a Peter Fill, si tratta delle uniche due doppiette nella disciplina più veloce ma non vanno dimenticate le triplette della Val d’Isere (2000-2001, Fattori-Ghedina-Fischnaller) e di Leukerbad (1987-1988, Mair-Piantanida-Perathoner). Di seguito tutte le doppiette e triplette dell’Italia nella Coppa del Mondo.



Tutte le doppiette azzurre nella Coppa del mondo maschile

Dominik Paris-Christof Innerhofer – DH Bormio (Ita) – stagione 2018-19

Dominik Paris-Peter Fill – DH Aspen (Usa) – stagione 2016-17

Giuliano Razzoli-Manfred Moelgg – SL Zagabria (Cro) – stagione 2009-10

Massimiliano Blardone-Davide Simoncelli – GS Alta Badia (Ita) – stagione 2009-10

Manfred Moelgg-Giorgio Rocca – SL Garmisch (Ger) – stagione 2008-09

Massimiliano Blardone-Manfred Moelgg – GS Bad Kleinkirchheim (Aut) – stagione 2007-08

Davide Simoncelli-Massimiliano Blardone – GS Yong Pyong (Kor) – stagione 2005-06

Massimiliano Blardone-Davide Simoncelli – GS Alta Badia (Ita) – stagione 2005-06

Werner Perathoner-Kristian Ghedina – SG Kvitfjell (Nor) – stagione 1994-95

Alberto Tomba-Richard Pramotton – SL Kranjska Gora (Yug) – stagione 1987-88

Richard Pramotton-Marco Tonazzi – GS Adelboden (Svi) – stagione 1985-86

Franco Bieler-Piero Gros – GS Morzine (Fra) – stagione 1975-76

Fausto Radici-Piero Gros – SL Garmisch (Ger) – stagione 1975-76

Gustav Thoeni-Piero Gros – SL Sun Valley (Usa) – stagione 1974-75

Piero Gros-Gustav Thoeni – GS Adelboden (Svi) – stagione 1974-75

Gustav Thoeni-Piero Gros – GS Adelboden (Svi) – stagione 1973-74

Gustav Thoeni-Ilario Pegorari – SL Mont Ste. Anne (Can) – stagione 1972-73

Piero Gros-Gustav Thoeni – SL Madonna di Campiglio (Ita) – stagione 1972-73

Roland Thoeni-Gustav Thoeni – SL Pra Loup (Fra) – stagione 1971-72

Tutte le triplette azzurre nella Coppa del mondo maschile

Alessandro Fattori-Kristian Ghedina-Roland Fischnaller – DH Val d’Isere (Fra) – stagione 2000-200

Michael Mair-Giorgio Piantanida-Werner Perathoner – DH Leukerbad (Svi) – stagione 1987-88

Richard Pramotton-Alberto Tomba-Oswald Toetsch – GS Alta Badia (Ita) – stagione 1986-1987

Fausto Radici-Piero Gros-Gustav Thoeni – SL Madonna di Campiglio (Ita) – stagione 1976-77

Piero Gros-Gustav Thoeni-Fausto Radici – SL Garmisch – stagione 1974-75