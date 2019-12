Cancellata anche la discesa di Val d'Isere: possibile rinvio a domenica al posto della combinata

La discesa femminile della Val d’Isere, prova valida per la Coppa del Mondo 2019-2020 di sci alpino, è stata cancellata. La gara era stata posticipata alle ore 12.30 dopo la fitta nevicata che si è abbattuta durante la notte nella località francese, gli organizzatori hanno lavorato alacremente per rendere praticabile il pendio transalpino ma le condizioni meteo non hanno dato tregua e si è così dovuti procedere con la forzata cancellazione dell’evento. La neve si è adagiata sulla pista e non si è potuto preservare il fondo, fondamentale per garantire un regolare svolgimento della gara.

La discesa potrebbe essere recuperata nella giornata di domani visto che la combinata (SuperG + slalom) originariamente programmata per domenica 22 dicembre è stata cancellata già da adesso: ne sapremo di più nelle prossime ore. Questa decisione ha sicuramente agevolato Mikaela Shiffrin, leader della classifica generale che ha deciso di assentarsi in questo appuntamento pre-natalizio e che conserverà un buon vantaggio nei confronti delle immediate avversarie. Sofia Goggia spera naturalmente nella gara di domani, la Campionessa Olimpica vuole mettere il suo sigillo prima delle feste.