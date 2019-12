Cancellata ancora la discesa femminile: troppa neve, pista impraticabile

Niente da fare in Val d’Isere (Francia), sede della tappa di Coppa del Mondo di sci alpino femminile. Dopo la cancellazione della discesa libera di ieri e della combinata odierna, con il cambiamento di programma nel tentativo di recuperare almeno la prima delle due gare (la discesa), arriva la notizia (fonte:Fis) della nuova cancellazione della prova di discesa, per l’appunto, che sarebbe dovuta partire quest’oggi alle ore 11.00 sulla pista Oreiller-Killy.

Le abbondanti nevicate nella zona della Savoia della regione dell’Alvernia-Rodano-Alpi hanno costretto la giuria a prendere questa decisione drastica e quindi Sofia Goggia e compagne non hanno potuto gareggiare per via di una pista resa impraticabile. Una notizia che, da un certo punto di vista, può far sorridere la leader della classifica generale, l’americana Mikaela Shiffrin, che aveva già salutato la compagnia ben prima del grande caos generato dai “capricci del meteo”, dando a tutte ed a tutti appuntamento alle gare in programma a Lienz (Austria) nel prossimo weekend.

