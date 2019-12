Dopo una serie infinita di spostamenti di orario, gli organizzatori hanno deciso di cancellare la prima prova della discesa libera della Val Gardena a causa della nebbia.

Fondamentale a questo punto diventa la prova di domani sempre in programma alle ore 11.45, con la speranza che le condizioni del meteo siano più clementi e che permettano il corretto svolgimento della gara.

Venerdì, invece, è in programma il super-G valevole per la Coppa del Mondo, mentre sabato si disputerà la discesa libera. Italiani che cercheranno di essere protagonisti, anche se l’ultima vittoria azzurra sulla Saslong risale addirittura al 2008 con Werner Heel (in super-G).