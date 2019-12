Cancellata la discesa maschile di Val Gardena a causa della pioggia

"Race cancelled due to the rain".

" Gara cancellata a causa della pioggia. "

E' quanto si legge sul livetiming ufficiale della FIS a proposito della discesa maschile di Val Gardena. La prova avrebbe dovuto iniziare alle 11:45, ma il meteo avverso ha fatto scegliere agli organizzatori di non disputarla. Per fortuna, verrebbe da dire, perché la gestione del SuperG di venerdì è stata quasi disastrosa, con interruzioni e rinvii lunghissimi, fino a far partire il 21esimo atleta iscritto ben 3 ore dopo la discesa del pettorale numero 1, per poi interrompere definitivamente la gara dopo il numero 48 a causa della nebbia, e omologarla (da regolamento se scendono i primi 30 si può) anche se dovevano scendere ancora una ventina di atleti.

Non resta che attendere la data e il luogo in cui verrà recuperata la discesa.