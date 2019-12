Paris: "Ho preso le misure e ho un buon feeling, voglio cambiare la mia tradizione negativa"

Comincia con un quarto posto nella prima prova cronometrata ufficiale il percorso di avvicinamento di Dominik Paris verso la discesa libera vera e propria in programma sabato 21 dicembre in Val Gardena. L’azzurro, campione del mondo di SuperG in carica, ha chiuso con 78 centesimi di ritardo dal miglior tempo di giornata fatto segnare dal norvegese Kjetil Jansrud, il quale ha preceduto il connazionale Aleksander Kilde (quest’ultimo ha saltato delle porte al Ciaslat) ed il francese Johan Clarey. La partenza è stata abbassata di circa 200 metri allo start di riserva, dunque anche la gara di sabato comincerà dallo stesso punto.

Di seguito le dichiarazioni rilasciate da Dominik Paris al sito federale dopo la prova odierna:

" Le condizioni della pista sono buone, la Saslong è perfettamente in ordine. Ci sono tante gobbe quest’anno, si sta molto in aria ma ho preso le misure e ho un buon feeling. Qui ho fatto un po’ sempre fatica ma voglio cambiare questa tradizione. Psicologicamente e fisicamente sto bene e soprattutto mi diverto, questo è molto importante, poi vedremo cosa accadrà nel weekend. Quale avversario vedo meglio quest’anno? In discesa e SuperG in tanti sono forti, non c’è così tanta distanza: Feuz è quello più costante, poi c’è Mattia Casse che è molto in forma. Mayer, Dressen e poi i norvegesi sulla carta sono sempre temibili. Speriamo anche noi di fare bene. "