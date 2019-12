SuperG fortemente condizionato dalla nebbia, vince Kriechmayr

In una gara ai confini della realtà, Vincent Kriechmayr si aggiudica il SuperG della Val Gardena. La gara, iniziata alle 11:45, viene fortemente condizionata da nebbia e nuvoloni bassi e il primo a farne le spese è il nostro Dominik Paris: l'azzurro, pronto al cancellett, viene bloccato per interminabili minuti prima che si riprenda. Dopo un lungo tempo fermo, il nostro domme finalmente parte, ma non nelle condizioni migliori e arriva al traguardo con una prova non impeccabile. Un centesimo di ritardo da Caviezele e la gara prosegue.

Arriva Kriechmayr, che piazza la prova perfetta e si ritrova catapultato in cima alla classifica con 1:13.84, mentre la nebbia continua a imperversare e costringe l'organizzazione a svariate interruzioni. Si riesce a scendere senza particolari patemi fino al 20° atleta (Mattia Casse) e il podio cambia con Kjetil Jansrud secondo a 5 centesimi e Thomas Dressen a 0.22, poi l'apocalisse.

La gara viene progressivamente rinviata con un calvario di rimbalzi di decisioni di cinque minuti in 5 minuti, finché alle 14:45, tre ore dopo il primo sceso in pista, si riparte, ma ormai i distacchi sono alti e la gara è già decisa.