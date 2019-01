Verso il Gigante di Plan de Corones, Brignone: "Buone sensazioni, non vedo l'ora"

Tutto pronto per il Gigante femminile valido per la Coppa del Mondo di sci alpino che andrà in scena martedì in quel di Plan de Corones: c'è tanta attesa soprattutto per la squadra italiana che andrà a caccia del podio. Particolarmente carica alla vigilia Federica Brignone.

" Sto bene, al di là del pettorale rosso e dei miei precedenti su questa pista. Fisicamente sono in forma, sciisticamente le sensazioni sono buone e sono anche abbastanza veloce, quindi mi presento con buone prospettive. Poi è in gara che bisogna mettere i bastoni fuori dal cancelletto ed è quello che proverò a fare. Sono più di 20 giorni che non faccio una gara, ho voglia di competere, non vedo l’ora, farlo qui a San Vigilio su questa pista sarà bellissimo. Questo è stato l’ultimo periodo di serio allenamento prima di tutto il finale di stagione, da qui alle finali farò quasi tutte le gare, per me iniziano weekend pieni, abbiamo anche qualche recupero, questa settimana sono addirittura 4 gare in 6 giorni e inizia a essere tosta. Io ho fatto un buon lavoro in questi giorni, soprattutto in Gigante, e sono contenta: spero mi aiuti a restare in forma fino alla fine. Poi è chiaro che l’annullamento di St. Anton mi dispiace perché mi hanno detto che la pista era davvero bella e si addice alle mie caratteristiche. La pista Erta mi piace tanto perché è completamente storta. A parte gli scherzi, è varia, con comparti più facili e altri molto difficili, non ti dà respiro, non puoi perderti un attimo, devi sapere dove passare e devi essere tatticamente intelligente, ma anche veloce. Bisogna attaccare giù per il muro ripido su una pista che è tutta pendente da una parte, con dossi e visibilità non buonissima quando salti giù nel muro. Bisogna avere molto coraggio e sciare anche molto bene "

Le parole di Marta Bassino

" Ripensando a questa pista, mi tornano in mente un sacco di belle emozioni, sia due anni fa con il podio condiviso con Federica, sia l'anno scorso quando arrivai quarta. È una pista bella tosta, a me piace molto personalmente perché è varia, c’è tutta una prima parte un po' pianeggiante in cui bisogna spingere, poi va giù con il muro e l’ultimo pezzo in contropendenza. È bella da sciare e la cosa difficile è anche lo sbalzo di luce, ovviamente se c'è il sole, perché nella seconda manche c’è la linea netta da quando si entra nel muro, dove diventa tutto buio, in ombra. I Mondiali si stanno avvicinando, io vivo giorno per giorno e gara per gara. Proverò a tirare fuori il meglio di me senza tanti pensieri e fare quello di cui sono capace "

