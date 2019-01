Wengen, Dominik Paris vola nella seconda prova di discesa, nono Innerhofer

Il nostro Dominik Paris ha fatto registrare la migliore prestazione nella seconda prova della discesa libera di Wengen, Svizzera, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019. Rispetto alla giornata di ieri il percorso è stato notevolmente accorciato, dato che il tempo finale del nativo di Merano è stato di 1:46.27 (rispetto ai canonici due minuti e mezzo della discesa sulla pista del Lauberhorn). Secondo tempo per il francese Johan Clarey a 33 centesimi, terzo per l’austriaco Matthias Mayer a 60.

In quarta posizione troviamo lo statunitense Steven Nyman a 84, in quinta il norvegese Aleksander Aamodt Kilde a 85, mentre è sesto l’austriaco Vincent Kriechmayr a 92, davanti al connazionale Otmar Striedinger a 1.13. Completano la top ten il canadese Benjamin Thomsen ottavo a 1.20, quindi Christof Innerhofer nono a 1.22 e Christian Walder decimo a 1.28, a pari merito con lo svizzero Beat Feuz (il più veloce di ieri) e con i francesi Adrien Theaux e Victor Muffat-Jeandet.

Tra gli altri si segnala il 16esimo tempo dell’austriaco Max Franz a 1.41, il 17esimo dello svizzero Carlo Janka a 1.44, mentre i norvegesi Kjetil Jansrud e Aksel Lund Svindal sono, rispettivamente, 20esimo a 1.54 e 26esimo a 2.26. Chiude attorno alla 30esima piazza, invece, il nostro Emanuele Buzzi, con 2.95 dalla vetta

alessandro.passanti@oasport.it