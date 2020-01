Paris e un pazzesco Tonetti in lotta per il podio nella combinata di Wengen

Matthias Mayer domina la discesa della combinata di Wengen. Prestazione davvero eccezionale (1’41”40) per l’austriaco, che si presenta ora come il grande favorito per la gara di domani, quando ci sarà la discesa ufficiale. Difficile che Mayer possa essere oggi competitivo in slalom anche se il vantaggio rispetto agli slalomisti è davvero elevato. Secondo posto per lo svizzero Gilles Roulin, nonostante un brivido incredibile nella parte finale, quando ha sfiorato anche le reti di protezione. L’elvetico ha chiuso con un ritardo di 53 centesimi dalla vetta, precedendo l’austriaco Daniel Danklmaier, staccato di 67 centesimi da Mayer.

Video - Paris quarto dopo la manche di discesa in combinata 01:30

Quarto posto per Dominik Paris, che ha pagato 79 centesimi da Mayer. Una buona prova per il velocista azzurro che ha sciato bene su una pista con cui non ha mai avuto un grande feeling. Positivo anche il passaggio nella Kerner-S, dove l’altoatesino ha sempre avuto grandissime difficoltà. Un Paris che può ora lottare per un piazzamento importante nella classifica della combinata, visto che ha dimostrato in passato di potersi anche difendere tra i pali stretti. Quinto lo svizzero Niels Hintermann (+0.80) e sesto lo sloveno Martin Carter (+1.05), ma entrambi non hanno chance in slalom.

Semplicemente eccezionale la prestazione di Riccardo Tonetti, che può puntare alla vittoria della combinata. L’azzurro è stato il migliore tra gli slalomisti, chiudendo addirittura ad un secondo e nove centesimi di ritardo da Mayer. Una prestazione veramente incredibile quella del nostro portacolori in una delle discese più difficili del mondo. Adesso massima concentrazione per lo slalom, perché la possibilità di salire sul podio è davvero altissima.

Video - La strepitosa manche di Tonetti in discesa 01:39

Tonetti è riuscito a fare meglio di due grandissimi interpreti della discesa come l’austriaco Vincent Kriechmayr (+1.10) ed il norvegese Aleksander Aamodt Kilde (+1.12). Soprattutto quest’ultimo era tra i possibili favoriti per la vittoria della combinata dopo il secondo posto di Bormio, ma il distacco nei confronti degli specialisti dei rapid gates è davvero troppo risicato. Il principale favorito ora per la vittoria pare essere il francese Victor Muffat-Jeandet, che ha già vinto a Wengen in combinata nel 2018 (secondo lo scorso anno). Il transalpino ha chiuso a 1.33 da Mayer e ha un ritardo di poco più di due decimi da Tonetti, mentre può essere contento per il vantaggio accumulato su Alexis Pinturault (+1.68), Loic Meillard (+1.79) e Justin Murisier (+1.89).

Buone le sensazioni di Domme al termine della prima manche:

" Ci ho provato, la prova non era il massimo ma a pezzi molto bene. Devo sicuramente migliorare per domani ma ora devo concentrarmi sullo slalom. Vediamo come sarà il tracciato, spero di entrare bene e poi vediamo "

