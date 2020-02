A Swenn Larsson la prima manche dello slalom di Kranjska Gora: quarta Vlhova, 25esima Brignone

Prosegue la buonissima annata di Anna Swenn-Larsson. La svedese, infatti, domina senza mezzi termini la prima manche dello slalom di Kranjska Gora (Slovenia) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2019-2020, scendendo in maniera celestiale e rifilando distacchi davvero importanti a tutte le rivali. Per i colori italiani c’era particolare attesa per la gara di Federica Brignone, a caccia di qualche punto per la corsa alla Sfera di Cristallo, ma la valdostana non è andata oltre la venticinquesima posizione e sarà chiamata alla grande risalita nella seconda metà di gara.

Video - Swenn Larsson fa il vuoto nella prima manche dello slalom di Kranjska Gora, Vlhova solo quarta 01:06

Alle spalle di Swenn Larsson si classifica la norvegese Nina Haver-Loeseth che mette in scena una bella progressione, cambia marcia nel ripido, ma al traguardo è comunque lontana dalla svedese. Terza posizione per la svizzera Wendy Holdener a 61 centesimi che, come suo solito, si comporta bene nei tratti pianeggianti grazie alla sua potenza, salvo poi tenere bene anche nel muro. Si ferma in quarta posizione a 92 centesimi, invece, la slovacca Petra Vlhova. La grande favorita di oggi ha mancato la prima manche, commettendo qualche sbavatura di troppo e, sostanzialmente, non trovando mai il giusto ritmo sul pendio di Kranjska Gora.

Non va oltre la quindicesima posizione la nostra Irene Curtoni che chiude con un distacco di 2.42 in una prova nella quale non ha mai trovato il giusto ritmo, perdendo subito 96 centesimi a metà tracciato e andando in difficoltà nel muro finale. Alle sue spalle una ottima Martina Peterlini a 2.76, quindi è ventiduresima Marta Rossetti a 3.08. Venticinquesima, invece, Federica Brignone che accusa un fardello di 3.35 al termine di una manche nella quale ha faticato sin dall’avvio.

