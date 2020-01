Ancora Brignone! Trionfo in gigante a Sestriere ex aequo con Vlhova, Shiffrin terza a un centesimo

Ancora lei, ancora Federica Brignone! Al Sestriere è grande festa Italia nella gara più incredibile dell'anno: merito della valdostana che, 37 anni dopo la madre Ninna Quario, vince su queste nevi nel quinto gigante stagionale. E poco importa se sia una vittoria da condividere con Petra Vlhova, in rimonta dopo la prima manche. L'azzurra è nel miglior momento della carriera e sembra che il bello sia ancora dietro l'angolo. A chiudere il podio è Mikaela Shiffrin, ad appena centesimo. Un epilogo più folle, e dolce, non poteva esserci.

Video - Splendida Brignone! Rivivi il successo dell'azzurra nel gigante del Sestriere 01:39

La top 10 del gigante

1. Federica BRIGNONE Italia 2:21.15 1. Petra VLHOVA Slovacchia +0.00 3. Mikaela SHIFFRIN Stati Uniti +0.01 4. Wendy HOLDENER Svizzera +0.38 5. Alice ROBINSON Nuova Zelanda +0.44 6. Meta HROVAT Slovenia +0.92 7. Viktoria RENBESBURG Germania +1.09 8. Sara HECTOR Svezia +1.54 9. Sofia GOGGIA Italia +1.65 10. Marta BASSINO Italia +1.74

La cornice di pubblico è meravigliosa, il manto nevoso altrettanto. È in questo contesto che Brignone costruisce la terza vittoria stagionale, la tredicesima in carriera in Coppa del Mondo. Isolde Kostner è solo due gradini più su, Deborah Compagnoni tre. Il gotha dello sci azzurro femminile nel mirino, senza nessun timore reverenziale. Già in una condizone eccelsa, è anche con la testa che la 29enne azzurra ha costruito questo successo. Vincere, dopo che Shiffrin e Vlhova avevano fatto segnare il miglior tempo, non era facile. Ci è riuscita a modo suo, Federica, non con la gara perfetta, ma spingendo dal primo all'ultimo metro. Consolidando così la sua leadership nella classifica di specialità, dove veleggia ora a quota 375 punti. 61 più della stessa americana e 101 più di Marta Bassino.

Il podio del gigante del SestriereEurosport

La classifica generale

1. Mikaela SHIFFRIN Stati Uniti 946 2. Petra VLHOVA Slovacchia 713 3. Federica BRIGNONE Italia 665 4. Wendy HOLDENER Svizzera 467 5. Michelle GISIN Svizzera 405

Ma è tutta l'Italia femminile a dimostrare la propria forza come squadra, ancora una volta. A cominciare da Irene Curtoni, che a breve lascerà il circuito ma ancora in grado di fare buone cose. Dal 29esimo al 18esimo posto e venti minuti buoni nell'angolo del leader. Mica male. O come Sofia Goggia, che a Soelden partiva col 60 e oggi torna tra le migliori 10 anche in gigante (nona). Appena davanti a Marta Bassino, che pur con una prima manche decisamente rivedibile dimostra di non voler più uscire dalla top 10 in gigante.