Brignone allunga nella generale e supera Tomba: tanti obiettivi per l'azzurra nel finale di stagione

Un centesimo può fare la differenza. Tra gioia e delusione, tra sogno e beffa, tra sorriso e rimpianto. Federica Brignone lo sa bene, essendo la seconda volta in questa stagione in cui manca la vittoria per un battito di ciglia. Ma in cuor suo, la valdostana sa che il secondo posto nel Super G di La Thuile, davanti alla sua gente, è un'altra pennellata verso un finale di stagione in cui i bersagli da coprire sono numerosi e succulenti.

Video - Brignone seconda per un centesimo! Super G da brividi per l'azzurra a La Thuile 01:39

Più in alto di Tomba

Un primo traguardo, di natura prettamente statistica, Brignone l'ha raggiunto proprio nella gara odierna. Il secondo posto dietro a Nina Ortlieb le ha permesso di toccare i 1378 punti in classifica generale, vette mai raggiunte da un italiano nella Coppa del Mondo di sci. Ancora meglio dei 1362 punti ricamati da Re Alberto Tomba nel 1991/1992, stagione in cui peraltro il fenomeno bolognese chiuse al secondo posto nella overall dietro allo svizzero Accola. Con otto gare ancora a disposizione, Federica può polverizzare un primato che rende storica questa annata, comunque vada a finire.

Alberto Tomba Imago

La generale

È chiaro che l'obiettivo grosso rimane quello mai conquistato da un sciatrice azzurra. Quella Sfera di Cristallo tornata prepotentemente in discussione dopo la tragica vicenda Shiffrin che tutti conosciamo e che a questo punto vede proprio Brignone come pretendente numero uno. La combinata di La Thuile, le tre gare tecniche di Are e il gran finale a Cortina: salvo stravolgimenti per cause esterne, sono queste le porte da affrontare verso il traguardo più ambito. Non sappiamo se e quando tornerà Shiffrin. Sappiamo che Vlhova, ora staccata di 189 punti, non mollerà fino all'ultima curva.

Le coppe di specialità

Togli lo slalom, dove comunque ha incamerato punti importanti. Togli la discesa, dove comunque si giocherà la seconda piazza dietro a una meritevole Corinne Suter. La continuità di Federica in questa stagione è stata da fuoriclasse, con la valdostana ancora in corsa per mettere in bacheca tre coppe di specialità. Per la prima, quella di combinata, siamo già alla resa dei conti: vinte le prime due, l'azzurra dovrà guardarsi solo da Wendy Holdener nell'ultimo appuntamento di La Thuile. La seconda, quella di gigante, è la disciplina del cuore. La più complicata e la più agguerrita. Restano due gare a disposizione e Brignone ha un margine di oltre 70 punti su Petra Vlhova. Su la guardia, perchè non è finita. La terza, quella di Super G, da giocarsi in volata. In testa c'è Corinne Suter, con 19 punti di margine. Si può fare.

Video - "Poligono 360": Brignone si sta superando, è un patrimonio dello sport italiano come Wierer 03:33

" LA THUILE... mi tremano ancora le gambe! Anche se solo per 1 piccolo centesimo non ero sul gradino più alto, mi sono emozionata come non mai! Siete stati fantastici!! [Federica Brignone] "

Podi e Compagnoni

Tutto qui? Assolutamente no. Federica Brignone ha appena centrato l'undicesimo podio stagionale e vede la sagoma di Sofia Goggia comparire davanti a sè. La bergamasca si era fermata a 13 nella stagione 2016/17, ma quel record clamoroso non sembra più così granitico. E per finire, la storia dello sci azzurro. Agguantata Isolde Kostner a Crans Montana, pronta a fare lo stesso con Deborah Compagnoni già dalla prossima gara. Parliamo di vittorie in Coppa del Mondo e del gotha di questo sport, per quanto riguarda i nostri colori. Coraggio Federica, l'occasione è propizia.