Brignone, che partenza: con un sogno gigante e Compagnoni-Kostner nel mirino

Federica Brignone fa paura. Nel senso più nobile del termine, naturalmente, perché quanto ha fatto vedere la 29enne valdostana in questo antipasto di stagione è qualcosa di speciale. Tra le porte larghe del gigante, nell’imprevedibilità del Super G e anche tra i rapid gates dello slalom, con gli occhi già puntati sulla combinata di domenica in Val d’Isere. L’azzurra sta andando forte su ogni terreno, cullando il sogno di un’ambizione sempre più viva.

Video - Brignone si prende il Gigante di Courchevel: rivivi la sua rimonta pazzesca nella 2a manche 01:34

Polivalenza

Sette gare disputate, una vittoria, due secondi posti e mai fuori dalle migliori sette. Almeno quando è arrivata al traguardo, anche se il DNF dello slalom di Killington non cancella il ricordo di un’ottima prestazione anche su quel terreno, dove poteva ambire alla top 10. Nel superbo inizio di squadra della pattuglia italiana in Coppa del Mondo, Federica è la portabandiera di diritto. Lei che pure ci ha abituato a partenze notevoli, quest’anno sembra avere aggiunto qualche ingrediente in più. Cattiva al punto giusto, con la sicurezza di chi è in fiducia e con la continuità che è prerogativa dei grandi.

La Brignone nel 2019/2020

Gigante Soelden 5^ Gigante Killington 2^ Slalom Killington DNF2 Super G Lake Louise 7^ Super G Sankt Moritz 2^ Slalom parallelo Sankt Moritz 6^ Gigante Courchevel 1^

Regina nella competizione regina

Polivalente, si diceva. Ma la specialità del cuore rimane il gigante, dove la figlia di Ninna Quario ha ottenuto sei delle sue undici vittorie in Coppa del Mondo e ventuno dei suoi trentun podi, oltre a un bronzo olimpico e un argento mondiale. La disciplina che per distacco regala più spettacolo nel panorama attuale dello sci alpino, uomini compresi, dove almeno una decina di atlete partono dal cancelletto con credibili intenzioni di gloria. E lei, ad oggi, è la capofila. Al quinto posto di Soelden è seguita la piazza d'onore di Killington con una seconda manche stellare e il fresco trionfo di ieri a Courchevel, su una neve e un pendio mai particolarmente amati. Un altro segno di maturità, se vogliamo.

Video - Brignone da applausi: l'azzurra è seconda nel Super G di St. Moritz 01:38

La classifica di gigante

1. Federica BRIGNONE (ITA) 225 2. Mina Fuerst HOLTMANN (NOR) 159 3. Marta BASSINO (ITA) 158 4. Mikaela SHIFFRIN (USA) 154 5. Tessa WORLEY (FRA) 129 6. Alice ROBINSON (NZL) 126

Obiettivi

La coppetta di gigante rimane per lei l’obiettivo più credibile, per quanto tremendamente complicato. Sarebbe un traguardo storico, visto che le uniche italiane a riuscirci sono state Deborah Compagnoni (1997) e Denise Karbon (2008). In Super G, Federica può puntare con credibilità a un podio complessivo finale mentre in combinata, proprio per quanto di buono visto nello slalom di Killington, se la dovrebbe giocare con Wendy Holdener e una ritrovata Michelle Gisin, oltre a Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova. Per la generale lo sa lei come lo sappiamo tutti: Shiffrin, a meno di cataclismi, non si può battere. Finora l'americana ha vinto solo in slalom ma è già salita sul podio in tutte le discipline. Un altro pianeta, un altro sport. Ma la Brignone è nel gruppetto che si giocherà il secondo posto.

Deborah Compagnoni a Nagano 1998Imago

Federica vede le grandissime

C’è un altro traguardo che Federica comincia ad intravedere all’orizzonte, puramente statistico ma non per questo meno prestigioso. A Courchevel ha toccato le undici vittorie in Coppa del Mondo, come solo altre due sciatrici azzurre hanno fatto in passato: Deborah Compagnoni (16) e Isolde Kostner (15). Nomi altisonanti ma i cui primati non sono più così al sicuro. Perché Federica si è guadagnata il diritto di comparire nella stessa frase di queste due campionesse senza sfigurare. A 29 anni, nel pieno del maturità psico-fisica, è tempo di togliersi nuove soddisfazioni.