Brignone sempre a podio: Rebensburg vince la discesa di Garmisch davanti all'azzurra, quarta Goggia

E chi la ferma più? Federica Brignone non scende mai dal podio, qualsiasi disciplina le si presenti sotto gli sci in questa stagione davvero magica. È così anche nella discesa di Garmisch, dove la valdostana si inchina solo a un'impeccabile Viktoria Rebensburg, alla prima vittoria in questa specialità in Coppa del Mondo. Il terzo gradino del podio è di Ester Ledecka, che lascia Sofia Goggia giù dal podio per 12 centesimi.

Video - Federica Brignone non si ferma più: seconda nella discesa di Garmisch, rivivi la sua gara 02:24

L'ordine d'arrivo

Viktoria REBENSBURG Germania 1:41.94 Federica BRIGNONE Italia +0.61 Ester LEDECKA Repubblica Ceca +0.83 Sofia GOGGIA Italia +0.95 Corinne SUTER Svizzera +0.98 Ilka STUHEC Slovenia +1.52 Johana HAEHLEN Svizzera +1.63 Petra VLHOVA Slovacchia +1.74 Francesca MARSAGLIA Italia +1.77 Elisabeth REISINGER Austria +1.80

La Brignone sfrutta alla grande il pettorale numero 2, che poi è come se fosse l'1 visto che Ramona Siebenhofer non parte. Spettacolare in alto, solida quanto basta nella seconda parte per segnare un tempo che farà accendere luce rossa sul traguardo a diverse concorrenti. Non ce la fa la Suter, diretta concorrente nella Coppa di discesa e l'unica tra le prime a partire che si avvicina alla valdostana. Serve una gara perfetta, quella che estrae dal cilindro Viktoria Rebensburg con l'8. Applausi per lei. Si capisce in breve che le prime due posizioni non sono attaccabili. Ester Ledecka dimostra ancora una volta che non può mai essere esclusa dalla contesa, agguantando un podio che inseguiva da un po'. Lasciando l'amaro in bocca, mascherato da un timido sorriso, a Sofia Goggia che l'anno scorso aveva chiuso seconda qui al rientro.

Garmisch Partenkirchen, discesa: Federica BrignoneEurosport

L'Italia dimostra un'altra volta la sua forza come squadra, piazzando una terza atleta nelle dieci: Francesca Marsaglia, nona. Positiva anche Marta Bassino, 13esima, mentre Elena Curtoni si perde un po' nella seconda parte e chiude al 20° posto. Male anche oggi Nicol Delago, che scia col freno tirato per tutta la gara e finisce a distanza siderale dalle prime. Servirà ritrovare fiducia oltre che la forma fisica, coraggio. Intanto, Brignone consolida il secondo posto nella generale (-190 da Shiffrin, in attesa del ritorno della statunitense dopo il lutto per la morte del padre). Federica si porta anche in quarta posizione nella classifica di discesa. What else?