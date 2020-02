Brignone: "Una stagione incredibile". Goggia: "C’è margine per andare più veloce"

Federica Brignone ha conquistato un bellissimo secondo posto nella discesa libera di Garmisch, prova valida per la Coppa del Mondo 2020 di sci alpino. L’azzurra è salita ancora una volta sul podio e ora si è portata a 190 punti dalla statunitense Mikaela Shiffrin: la lotta per la Sfera di Cristallo è aperta e la valdostana può avvicinarsi ancora all’americana che è assente in Germania per lutto. La nostra portacolori ha espresso tutta la sua gioia ai microfoni della Fisi.

" Questa stagione sta andando sempre più in salita e per me è semplicemente incredibile. So cosa posso fare con i miei sci, ho una grande confidenza con loro e penso che l’atteggiamento stia facendo la differenza. Oggi è una vera discesa e sono davvero contenta di come ho sciato. Dopo Bansko se ne sono sentite di tutti i colori, sulla pista. Oggi invece è una vera discesa e ho cercato di spingere al massimo, sapevo di aver fatto un errore in cima, però sono stata veloce. Ho dato il massimo e sono soddisfatta: oggi la Rebensburg era imbattibile. "

Un commento sulla classifica generale: “Oggi davvero non guardo i punti, Mikaela non è qui e mi dispiace molto per quello che le è successo. Io faccio le mie gare e guardo ai miei risultati e preferisco non parlare del dolore altrui. Domani c’è il superG, io ci proverò. Ripartirò da come ho sciato oggi e vedremo il risultato“.

" Sofia Goggia ha concluso al quarto posto la discesa libera di Garmisch. La bergamasca può comunque ritenersi soddisfatta della sua prova in terra tedesca e ha commentato così la gara Rispetto alla prova ho abbassato il tempo, anche se dopo Bansko non era così semplice affrontare questa gara. Era una questione di fiducia e di appoggi che in prova proprio non avevo trovato. Non male, ma c’è ancora margine per andare più veloce. Non manca molto, piano piano limerò i miei tempi. Nel superG cercherò di trovare gli appoggi migliori e poi il risultato lo vedremo a fine gara. "