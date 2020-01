Coppa del Mondo: la discesa femminile cancellata a Val d'Isère sarà recuperata a Bansko

Giungono novità importanti per quanto concerne la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2019-2020. Ebbene, è stata decisa la data nella quale sarà recuperata la discesa originariamente in programma a Val d’Isère il 21 dicembre e cancellata per le infauste condizioni meteorologiche. Le abbondanti nevicate nella zona transalpina, infatti, obbligarono l’organizzazione a prendere questa decisione.

La prova di velocità pura si terrà venerdì 24 gennaio a Bansko (Bulgaria). Un weekend quindi che prevederà la discesa citata, oltre a quella già prevista il 25 gennaio. Inoltre, come già era in programma, le atlete gareggeranno in superG sempre sulle nevi bulgare il 26 di questo stesso mese.

