Facciamo i conti: quanto viene pagata una vittoria in Coppa del mondo?

Dopo l'antipasto di Solden a fine ottobre e il mese di pausa, riparte dalla Finlandia (e in particolare da Levi) la Coppa del Mondo di Sci Alpino 2020, con uno slalom speciale sia per gli uomini che per le donne. E le gare, per tutti gli atleti presenti in Coppa, non sono solo obiettivi sportivi, ma fonti di reddito determinanti per sciatori/sciatrici. Ad ogni vittoria o piazzamento, infatti, é associato un premio in denaro, che può variare di stagione in stagione.

Quanto incassa in media un vincitore di gara?

Dipende. Le cifre sono molto simili sia per i ragazzi che per le ragazze. Una vttoria in Coppa del Mondo puó variare dai 45 mila franchi svizzeri (circa 41 mila euro) ai 70 mila franchi (circa 64 mila euro). Un podio garantisce almeno 10 mila franchi. É previsto un premio per chiunque si classifichi nelle prime 15 posizioni. Il compenso finale é garantito dalla Federazione (FIS) e ha differenze in base alle piste storiche, alle nazioni che ospitano una gara o ad altri parametri.

Mikaela Shiffrin Getty Images

80 anni della Streif: montepremi da record

É sempre stata la gara con il montepremi più alto dell'intero Circo Bianco, ma nell'edizione 2020, che si disputerà tra il 24 e il 26 gennaio con superG, discesa e slalom, ha superato ogni precedente record. Il premio sará addirittura di 100.000 euro per i vincitori della discesa libera e dello slalom speciale. Perché? Perché per l'anniversario numero 80 della gara sulla celeberrima Streif è stato raccolto un montepremi di ben 725.000 euro, in crescita del 25% rispetto all'edizione precedente. Al vincitore del superG, gara se vogliamo "meno storica", andranno 68.500 euro, 34.250 al secondo classificato, 17.100 euro al terzo. Cifre impressionanti, inarrivabili per qualsiasi altra gara di Coppa del mondo.

Atleta Guadagno stagione 2018/19 (franchi svizzeri) Shiffrin 886.000 Hirscher 565.000 Vlhova 428.000 Paris 383.000 Pinturault 243.000

Quanto si può guadagnare al massimo in una singola stagione? Quasi un milione di euro

La domanda sorge spontanea. Quindi un atleta di punta, come Shiffrin o come il nostro Dominik Paris, quanto puó guadagnare, escludendo gli sponsor, da una proficua stagione in Coppa del mondo? Nel 2018/19 la campionessa americana ha incassato 886 mila franchi dai suo risultati (piú di 800 mila euro), mentre Hirscher, nel campo maschile, si é fermato a 565 mila franchi. Paris, secondo come guadagni tra i maschietti, ha messo insieme 383 mila franchi (circa 350 mila euro).