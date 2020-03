Federica Brignone posa con la Coppa del Mondo appena ricevuta

Federica Brignone , prima vincitrice italiana della storia della Coppa del Mondo generale femminile di sci alpino, ha ricevuto a casa dalla FIS le sfere di cristallo agguantate in una stagione memorabile. La valdostana, oltre al titolo assoluto, si è infatti imposta anche nelle classifiche di specialità di gigante e combinata alpina, ma vanno rimarcati anche il secondo posto in superG ed i terzi in discesa e parallelo.

L’azzurra ha stabilito il record italiano di punti nel circuito maggiore (1378), conseguendo 11 podi (-2 dal record di Sofia Goggia) e ben cinque vittorie. Ricordiamo che la stagione dello sci alpino era finita anzitempo a causa della pandemia del coronavirus: prima la cancellazione delle finali di Cortina d’Ampezzo, poi in seguito anche quella del fine settimana svedese di Are, dove sarebbe rientrata anche la fuoriclasse americana Mikaela Shiffrin.

Brignone ha postato sul proprio profilo Instagram una foto con le coppe e le medaglie ricevute dalla FIS. Come ha spesso dichiarato, il suo sogno sarebbe stato quello di vincere sul campo, salire sul podio e festeggiare sulle note dell’Inno di Mameli. Il destino ha previsto diversamente, ma nulla cancellerà un’impresa leggendaria che ha reso onore allo sport italiano.