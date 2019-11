Fill: "Non sono ancora al top, ma va certamente meglio dell'anno scorso"

Torna in gara a Lake Louise, dopo un anno, Peter Fill. A 37 anni, il trentasettenne di Castelrotto si rimette in gioco dopo che i problemi alla schiena gli hanno impedito di gareggiare per quasi tutta la passata stagione.

L’azzurro, che proprio negli States conquistò il primo successo in Coppa del Mondo, spiega alla Gazzetta dello Sport (a firma Marisa Poli):

" Non sono nemmeno ora al 100%, i problemi alla schiena e a una gamba ci sono ancora, ma va sicuramente meglio dello scorso anno, anche se non posso fare quello che voglio "

Sul futuro: “Non so ancora a che punto sono, prima devo vedere se sono ancora competitivo. Ultimamente abbiamo sciato a Beaver Creek, ho ricominciato a sentire buone sensazioni, ma non ero tanto veloce e abbastanza fluido per il mal di schiena. Ma dalla mia ho l’esperienza, adesso magari riesco a mettermi a posto e ritrovarmi, vedo un po’ come va“.

Obiettivo:

" Tornare ad andare forte, anche se voglio prendere questo ritorno con tranquillità. Sono un po’ limitato fisicamente, ma spero sempre di riuscire a risolvere tutto. Ci credo ancora, sono convinto di poter raggiungere ancora risultati importanti. Parto da quel pensiero, poi il resto verrà. "

