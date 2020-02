I record, la generale, Shiffrin: Federica Brignone e un ballo che non si ferma più

Eccoci qua, sul finire di un altro weekend, a raccontare ancora le gesta di Federica Brignone. Una splendida abitudine di questi tempi, con la valdostana che continua a mietere record e ad inseguirne di nuovi, uno più luminoso dell'altro. Una stagione magica, unica e forse irripetibile, ma con alcuni capitoli ancora da decifrare.

Federica Brignone festeggia a Crans MontanaGetty Images

Sono tanti i numeri da ricordare ripensando al weekend svizzero. Su tutti il 15, come le vittorie raggiunte in Coppa del Mondo dalla figlia di Ninna Quario. Le stesse di Isolde Kostner e una in meno di Deborah Compagnoni, uno dei record dello sci azzurro destinati a crollare. Piani alti a cui Federica si è abituata a stare, come capita quando si gareggia a Crans Montana. Dove combinata fa ormai rima con Brignone. Dal 2017, l'azzurra ha collezionato quattro vittorie e un secondo posto su cinque gare disputate in questo format. Una sentenza, un feeling incredibile con queste latitudini, tanto da ricevere un affettuoso messaggio da uno che da queste parti dipinse l'ultimo capolavoro di un'epopea leggendaria.

" Ho sentito Tomba e mi ha detto: "Crans è sempre stata la mia pista, ora non so se è più la mia o la tua" [Federica Brignone] "

Sorride Federica, con la sua smorfia inconfondibile e il campanaccio extra large riservato ai vincitori sventolato verso il cielo. Ma stavolta il sapore è ancora più dolce. Perchè la quinta vittoria stagionale, altro primato personale aggiornato, vale la testa della classifica generale. Di Coppa del Mondo, al 23 febbraio. Qualcosa di inedito nello sci azzurro al femminile da quando si gareggia questo trofeo. Milleduecentonovantotto punti (1298!) figli di dieci podi (solo Sofia Goggia, nel 2016/17, ha fatto meglio con 13) e di una continuità straordinaria, omnidisciplina, degna dei fuoriclasse. Su ventinove gare del calendario femminile ne ha disputate ventiquattro, andando a punti in ventuno occasioni. Difficile fare di meglio. Al talento che le è stato riconosciuto fin da inizio carriera, la Brignone ha aggiunto una fiducia incondizionata nei propri mezzi e una forza mentale che in poche hanno. Una ricetta vincente, preparata nel momento migliore possibile della sua avventura agonistica.

La classifica di Coppa del Mondo

1. Federica BRIGNONE Italia 1298 2. Mikaela SHIFFRIN Stati Uniti 1225 3. Petra VLHOVA Slovacchia 1139 4. Corinne SUTER Svizzera 777 5. Marta BASSINO Italia 772

Un primato, c'è da dirlo, che porta con sè un asterisco. Con un nome e un cognome: Mikaela Shiffrin. L'assenza forzata della statunitense a causa della morte del padre non può non pesare sulla lotta alla generale e oltre a costituire un dolore umano incalcolabile per la nativa di Vail, rappresenta una perdita dal punto di vista sportivo per chiunque ami questo sport. Shiffrin è lontana dalle gare dal Super G di Bansko del 26 gennaio (vinto): otto gare di fila saltate, che potrebbero diventare dieci se come probabile dovesse mancare anche a La Thuile, per tornare ad Ofterschwang. In questo scorcio Brignone ha annullato un gap considerevole, maturando due vittorie e cinque podi. Per onestà intelletuale va detto che Mikaela Shiffrin, al netto di fatti eccezionali, avrebbe avuto pochi problemi a vincere la terza Coppa del Mondo di fila. Detto ciò, la sua assenza non diminuisce di una virgola quanto è stata in grado di costruire Brignone. Che ha navigato a vista, gara per gara, guadagnandosi il diritto di giocarsi fino in fondo un traguardo straordinario. A undici gare dal termine, che dovrebbe disputare dalla prima all'ultima, Federica ha in mano un biglietto di prima classe per scrivere la storia. A partire dal weekend di casa, davanti al proprio pubblico. La volata è lanciata.

Il calendario donne

La Thuile - Super G

La Thuile - combinata

Ofterschwang - gigante

Ofterschwang - slalom

Are - parallelo

Are - gigante

Are - slalom

Cortina - discesa

Cortina - Super G

Cortina - slalom

Cortina - gigante