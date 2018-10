L'Italia dello slalom in allenamento a Kabdalis: Gross e Moelgg guidano la pattuglia azzurra

Per gli uomini la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino deve ancora iniziare, visto il rinvio del gigante di Soelden, e l’attenzione si sposta verso la prova di Levi dove il 18 novembre è in programma lo slaom speciale. Nel frattempo l’Italia dei pali stretti ha scelto Kabdalis (Svezia) per un lungo periodo di allenamento da domenica 4 a giovedì 15 novembre. La nostra Nazionale sarà composta da cinque elementi: Fabian Bacher, Stefano Gross, Manfred Moelgg che fanno già parte della squadra di Coppa del Mondo a cui si aggiungono Federico Liberatore e Simon Maurberger, pronti a fare il rientro nel team di discipline tecniche di Coppa del Mondo. Domenica 11 novembre arriverà anche Alex Vinatzer, argento agli ultimi Mondiali juniores.

stefano.villa@oasport.it