Il weekend cancellato a Ofterschwang non sarà recuperato: restano nove gare nel calendario femminile

La Coppa del Mondo 2019-2020 di sci alpino femminile continua a regalare colpi di scena e l’ultimo di questi, arrivato direttamente dalla FIS, riguarda lo svolgimento delle gare previste originariamente ad Ofterschwang, in Germania. Nel weekend 7-8 marzo si sarebbero dovuti disputare uno slalom speciale ed un gigante femminile, ma la mancanza di neve ha portato il comitato organizzatore a cancellare l’intera tappa.

Negli ultimi giorni si sono valutate diverse alternative per svolgere altrove le due gare, ma alla fine è arrivata la decisione definitiva di non recuperare le competizioni inizialmente in programma ad Ofterschwang. Una notizia sulla carta favorevole per Federica Brignone nella corsa verso la Sfera di Cristallo, infatti la slovacca Petra Vlhova (distante 159 punti dall’azzurra in classifica generale) avrà a disposizione uno slalom speciale in meno per poter accorciare le distanze notevolmente rispetto alla vetta. In seguito a questa cancellazione definitiva del round tedesco, rimangono in programma complessivamente due slalom speciali, due giganti, due Super-G, uno slalom parallelo, una combinata e una discesa libera da qui alla fine della stagione.

