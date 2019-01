Lindsey Vonn non molla: "Lake Louise non sarà la mia ultima chance, non sono finita"

L'attesa sta per terminare, Lindsey Vonn è pronta a tornare in pista. A Sankt Anton nel weekend del 12-13 gennaio oppure a Cortina la settimana successiva, la data è ancora incerta ma l'infortunio al ginocchio subito lo scorso novembre a Copper Mountain sembra alle spalle e l'americana sta già sfoderando la sua grinta. Sì, perchè se la 34enne di Vail non ha ancora disputato una gara di Coppa del Mondo e le voci sul sul suo ritiro si susseguono, lei non ci sta. Lindsey ha risposto su Twitter a un articolo del Washington Post, che aveva indicato la gara canadese del prossimo novembre come un ultimo valzer primo del suo ritiro. "Non sarà la mia ultima occasione, non sono finita".

La voglia di continuare una carriera leggendaria c'è e il record di Stenmark, lì, a portata di mano, non può che essere uno stimolo ulteriore. Le prossime gare saranno molto indicative sul futuro della Vonn e una cosa è certa: dovesse disputare anche la prossima stagione farebbe un grande regalo a tutti gli appassionati di sci.