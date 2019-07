Marcel Hirscher e i dubbi sul ritiro: una decisione difficile tra appagamento e fame di record

Marcel Hirscher ha appena annullato una conferenza stampa in cui avrebbe dovuto parlare del proprio futuro, rinviandola alla fine del'estate.

" Devo disputare un’altra stagione o no? Non ho ancora deciso. Come potete immaginare, prendere una decisione sul mio futuro non è facile "

Non è facile, certo, anche perché ci sono due fattori fortemente contrastanti tra loro che premono per prevalere: la sensazione di appagamento e la fame di infrangere record.

Tra appagamento e motivazioni

Come dicevamo, è naturale che il campionissimo austriaco sia combattuto. Marcel ha trent'anni, quindi nel pieno della maturità agonistica e con altre stagioni vincenti davanti a sé da poter finalizzare. Eppure, in questi trent'anni di vita, Hirscher ha già vinto tutto quello che poteva vincere.

Medaglie Oro Argento Bronzo Giochi Olimpici 2 1 0 Mondiali 7 4 0

Coppa del Mondo Numero e anni Generale 8 consecutive (dal 2012 al 2019) Gigante 6 (2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019) Speciale 6 (2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019) Parallelo 1 (2013)

Risulati CdM Vittoria 2° 3° Podi totali Gigante 31 18 10 59 Slalom 32 24 9 65 SuperG 1 0 2 3 Comb./Superc. 0 4 2 6 Slalom Parallelo 3 1 1 5 Totale 67 47 24 138

Si tratta di un palmares mostruoso, che potrebbe essere ancora migliorato, alla luce del fatto che le due ultime stagioni, tra Coppa del Mondo, Giochi Olimpici di PyeongChang e Mondiali, sono state ricchie di soddisfazioni. Probabilmente, però, uno che ha vinto già tanto pur non essendo esente da infortuni gravi non ha più molto da chiedere a se stesso: la bacheca dei trofei è pienissima, a livello di Coppe del Mondo vinte il record è suo e può soltanto battersi da solo, per il resto la soddisfazione dell'oro olimpico che mancava è arrivata. Quindi, che altro gli si può chiedere? Record, questo sì: con il ritiro di Lindsey Vonn, la più vicina a raggiungere Ingemar Stenmark, resta imbattuto il primato di vittorie in Coppa del Mondo. Ingo ne ha 86, Lindsey era arrivata a 82. Marcel è a 20 successi dal primato assoluto e in un paio di stagioni potrebbe anche farcela: facendo il conto al dettaglio, tra 2017-2018 e 2018-2019 ne ha collezionate 21, quindi il traguardo sarebbe possibile. C'è un "però".

Video - Con questo slalom Hirscher vince la sua ottava Coppa del Mondo 01:04

Gli avversari crescono e l'età anche

Il "però" è che i record non si stabiliscono da soli e la realtà dei fatti è che tra due anni Marcel ne avrà 32. Per carità, non sono tanti e ci sono atleti anche più avanti di lui con l'età che continuano a gareggiare, ma mantenere un livello agonistico così alto con gli anni che passano è difficile e un affare per pochi, già al netto degli infortuni. Se poi si considera che lo sci alpino è uno sport altamente lesivo, la probabilità di manterenere questa tabella di marcia si abbassa ulteriormente.

E poi ci sono gli avversari, che non stanno di certo lì a guardare e anzi, dopo anni di buio assoluto e di stradominio dell'austriaco, si sono fatti più competitivi e agguerriti. Ci sono alcuni giovani che stanno crescendo rapidamente, tra tutti Clement Noel, Zan Kranjec e Loic Mellard. Ci sono poi alcuni "intermedi", atleti di generazione un po' più matura che però stanno prendendo fiducia, come per esempio Daniel Yule e la mina vagante Manuel Feller; infine ci sono i rivali di lungo corso che hanno finalmente capito di essere forti e si sono fatti un po' passare l'"hirscherite" e stiamo parlando di Henrik Kristoffersen e Alexis Pinturault. Loro sono quelli che possono dare del filo da torcere a Hirscher nelle discipline tecniche: prendiamo in considerazione solo loro perché, come abbiamo visto, ultimamente le scelte della FIS stanno un po' penalizzando gli specialisti delle discipline veloci e quindi per loro c'è meno speranza di essere insidiosi per la Coppa del Mondo generale (anche se noi romanticamente un pensierino sul globo di cristallo in mano a Dominik Paris, terzo quest'ultima stagione, vorremmo romanticamente farlo...).

Con una concorrenza così, è difficile voler lottare ancora solo per inseguire un record: Lindsey Vonn ci ha provato fino all'ultimo e per riuscirci ha messo a serio repentaglio la sua salute e la sua sicurezza, finché ha capito che non era più possibile e ha rinunciato. In questo l'esperienza altrui può servire, ma Marcel ha un fisico più integro della statuinitense e quindi più garanzie di poterci almeno provare. Il sogno di ogni atleta, però, è quello di ritirarsi in gloria e lasciare un bel ricordo, invece che andarsene nell'oblio e con un'aura di declino a fare da sfondo. Hirscher dovrà decidere quale sarà il sentimento più dominante: l'appagamento o la fame. Ma la sensazione è che la candidata principale a spazzare via Stenmark sia Mikaela Shiffrin, e quindi Hirscher potrebbe mettersi il cuore in pace già ora, lasciando nel mondo dello sci maschile un vuoto incolmabile.

Video - Kristoffersen sfata il tabù iridato: è oro mondiale in gigante davanti a Hirscher e Pinturault 01:21

Colpo di scena?

Nell'ambiente però circolano sensazioni contrastanti: qualcuno è convinto che smetterà, altri che almeno per un'altra stagione andrà avanti e poi si vedrà. L'ipotesi più suggestiva, però, è il coup de theatre: c'è già infatti chi immagina Hirscher regolarmente al cancelletto di partenza per l'ouverture del 2019-2020, il tradizionale gigante di Sölden, e poi l'annuncio fatidico di aver deciso di appendere gli sci al chiodo. Sarebbe un modo scenografico per salutare, davanti al pubblico di casa. Intanto tutti speriamo di sbagliarci e di vederlo ancora mordere la neve come ha fatto in tutti questi anni.