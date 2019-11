Sta per arrivare il weekend di Lake Louise: lo sci alpino, dopo l'assaggio di gigante e slalom, recupera tutte le discipline nei prossimi giorni dando il via anche alle gare di velocità. Gli atleti sono già in Canada e, prima delle prove cronometrate, hanno avuto la possibilità di iniziare a saggiare la tracciatura della pista. O di rishiare incontri ravvicinati non convenzionali.

E' quanto accaduto a Martin Cater, velocista sloveno lanciato in pista e costretto a interrompere la proria ricognizione per colpa di un inusuale attraversamento: quattro camosci gli passano davanti e lui non può fare altro cre fermarsi, lasciarli sfilare e aprire le braccia sconsolato.

Ed è lui stesso, poi, a riderci su, postando il video dell'episodio sui propri profili social e commentando con un divertito: