Mowinckel, che sfortuna: nuovo infortunio al ginocchio, la sua stagione è già finita

Giornata nera per la nazionale norvegese di sci alpino e per Ragnhild Mowinckel. La 27enne di Molde, attesa al rientro alle gare dopo l'infortunio al ginocchio patito a marzo, ha infatti terminato la stagione 2019/20 senza neanche debuttare. Lo ha annunciato la sua stessa Federazione, comunicando che la vicecampionessa olimpica di discesa dovrà operarsi a inizio dicembre per lo stesso problema accusato 8 mesi fa.

" È una notizia irreale, mentre mi preparavo per essere competitiva dopo tanti mesi di lavoro. Perderò la stagione e dovrò affrontare un nuovo periodo di sudore e lacrime, ma sono determinata a tornare da dove avevo interrotto [Ragnhild Mowinckel]. "

La Mowinckel si era infortunata al menisco e al crociato del ginocchio destro alle finali di Soldeu e dopo un'estate di recupero, aveva inforcato gli sci appena ad inizio ottobre, puntando le prime gare del 2020 come momento del rientro in gara. Purtroppo per lei non sarà così, per colpa dello stesso maledetto ginocchio. Nella scorsa stagione, la norvegese ha chiuso al settimo posto in classifica generale, con 3 podi in Coppa e il bronzo in combinata ai Mondiali di Are.