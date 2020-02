Muore improvvisamente il papà di Mikaela Shiffrin

Bruttissimo momento per Mikaela Shiffrin: la sciatrice statunitense, infatti, comunica tramite il proprio staff sui propri profili social l'improvvista scompara di papà Jeff, cui era molto legata.

La morte di papà Jeff

Inizialmente in giornata era apparso un tweet contrassegnato da un cuore infranto con il seguente testo:

" Andate e dite a chiunque voi amiate che gli volete bene, e quanto gli volete bene. Fatelo subito. Per favore "

Poi, per concessione dello staff di Mikaela, la spiegazione della tragedia. Ecco il testo del messaggio.

" La mia famiglia ha il cuore infranto oltre ogni immaginazione per la morte inaspettata di mio padre, un uomo generoso, amorevole, premuroso, paziente, meraviglioso. Le nostre montagne, il nostro oceano, la nostra alba, il nostro cuore, la nostra anima, il nostro tutto. Ci ha insegnato tante lezioni preziose... Ma soprattutto ci ha insegnato una regola d'oro: sii gentile, e prima pensa. Questo è qualcosa che porterò con me per sempre. Era la solida base della nostra famiglia e ci manca terribilmente. Grazie, dal profondo del mio cuore, per aver rispettato la privacy della mia famiglia mentre proviamo tanto dolore in questo periodo inimmaginabile e devastante "

Le ripercussioni sulla Coppa del Mondo

Questo doloroso evento potrebbe avere delle ripercussioni sulla Coppa del Mondo. Mikaela, infatti, non era presente a Sochi e nel frattempo Federica Brignone ha recuperato terreno in classifica generale, vincendo il SuperG davanti a Sofia Goggia. Questo weekend ci sarebbero altre due prove veloci a Garmisch-Partenkirchen, una discesa e un SuperG. Sono prove veloci che non sempre Shiffrin affronta, però a questo punto è difficile che Mikaela, in un momento così difficile e in discipline che non sente "sue" come quelle tecniche, possa decidere di esserci, anche per questioni logistiche di trasferimento. In ogni caso potrebbe stupirci tutti come ha già fatto altre volte e scegliere di partecipare per onorare la memoria di papà Jeff. Sicuramente sapremo presto che cosa deciderà di fare, perché le prove cronometrate iniziano giovedì.