Nicol Delago: "Non pensavo di fare podio qui, io puntavo sulla discesa. Ho pensato a divertirmi"

Bene l’Italia nel Super G femminile che ha chiuso la tappa di Coppa del Mondo di sci alpino di Lake Louise, in Canada. Splendido secondo posto per Nicol Delago, Federica Brignone chiude al 7° posto, mene bene Francesca Marsaglia che è scivolata al 18°, mentre non ha concluso la prova Sofia Goggia.

Nicol DELAGO

" Lo sci è proprio strano, in questi giorni puntavo le mie chances in discesa dove pensavo di avere buone possibilità di ottenere un bel risultato, alla fine sono salita sul podio nella specialità meno attesa. Sono partita libera da aspettative, ho pensato solamente a divertirmi. Nell’ultimo pezzo di scorrevolezza ho capito che potevo fare la differenza, ringrazio gli allenatori che anche in questa occasione mi hanno dato i consigli giusti e il mio skiman che mi ha messo ai piedi sci velocissimi "

Federica BRIGNONE

" È stata una bella gara su una pista molto facile. Purtroppo ho sbagliato tantissimo nella parte alta e mi sono giocata una posizione migliore, ma sono soddisfatta. Ho pensato solo a essere scorrevole, sono stata molto aggressiva su tutti gli appoggi, ci tenevo a fare bene perché sono venuta sino in Canada solamente per fare bene. Le condizioni non erano facili per le mie caratteristiche, sono soddisfatta in generale, non vedo l’ora di fare altre gare perché ci ho preso gusto, a cominciare da sabato prossimo a St. Moritz, dove certamente il tracciato sarà più difficile tecnicamente. Del resto il supergigante è la mia specialità preferita "

Francesca MARSAGLIA

" Sicuramente trovo aspetti positivi anche nella gara odierna. Fino a metà ero nelle prime posizioni, sul muro mi sono comportata bene, disegnando la linea che mi ero prefissata. Sul piano, invece, ho voluto fare linee dirette e sono finita nei segni, non era la strategia migliore. Però sono convinta che prima o poi ce la farò anche in supergigante "