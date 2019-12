Nicol Delago stupisce tutti e si piazza 2a nel Super G di Lake Louise: vince la Rebensburg

La tedesca Viktoria Rebensburg si conferma in grande spolvero nelle prove veloci e si aggiudica il Super G di Lake Louise, ma l’impresa di giornata è della nostra Nicol Delago che, partita con il pettorale numero 31, si merita una piazza d’onore scintillante. Per lei è il primo podio in carriera e secondo in assoluto della sua carriera, a completare il podio è poi la svizzera Corinne Suter.

Cronaca

La tedesca domina la scena in lungo ed in largo, chiudendo con il tempo di 1:20.00 con distacchi notevoli per tutte le rivali, fino alla discesa di Nicol Delago che, grazie ad un finale strepitoso, recupera ben 2 decimi alla rivale e si ferma a 35 centesimi di distacco. Corinne Suter staccare a 42. Dalla quarta alla sesta posizione troviamo tre austriache: Stephanie Venier apre il gruppetto con un distacco di 53 centesimi, quindi è quinta Mirjam Puchner a 77, infine Tamara Tippler è sesta a 1.06.

Video - Splendida Nicol Delago! È seconda nel Super G di Lake Louise con una gara incredibile 01:20

Completano la top 10 la nostra Federica Brignone, settima a 1.07, quindi è ottava l’austriaca Nicole Schmidhofer a 1.10, nona la rappresentante del Liechtenstein, Tina Weirather a 1.11, quindi decima la statunitense Mikaela Shiffrin a 1.18.

Per le altre italiane pochi sorrisi: Sofia Goggia, addirittura, non ha completato la sua discesa, poi è 16a Elena Curtoni a 1.45 dalla vetta, 18a Francesca Marsaglia a 1.59, 27a Nadia Delago a 2.44.