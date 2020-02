Niente Maribor, si va a Kranjska Gora: le gare femminili cambiano sede a causa del meteo

Notizia importante per quel che riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2019-2020. Il fine settimana sulle nevi slovene in programma nel weekend del 15-16 febbraio, infatti, cambierà sede. Non si gareggerà più in quel di Maribor bensì a Kranjska Gora, ma il programma rimarrà il medesimo. Le atlete del Circo Bianco saranno infatti impegnate in un gigante (nella giornata di sabato) e uno slalom (per quel che riguarda domenica).

Video - "Poligono 360": meteo assurdo, le gare "a lotteria" possono condizionare le Coppe del Mondo? 04:19

Meteo e neve hanno nuovamente costretto gli organizzatori della Coppa del Mondo di sci alpino a cambiare i piani in tavola. Per loro fortuna, in questo caso, la tappa slovena non è stata cancellata ma solamente spostata. Dalle piste Pohorje e Radvanje di Maribor si passerà alla più complicata Podkoren di Kranjska Gora laddove, nel weekend del 15-16 marzo saranno gli uomini a gareggiare, a loro volta con un gigante e uno slalom. Sempre parlando del comparto maschile, invece, confermata la trasferta nipponica di Naeba. La FIS ha comunicato che il gigante e lo slalom previsti il 22 e 23 febbraio non subiranno variazioni. Nessun problema invece a Garmisch, dove questo weekend (8-9 febbraio) le donne saranno impegnate in una discesa e un Super G.