Ortlieb batte Brignone per un centesimo nel superG di La Thuile: l'azzurra allunga nella generale

Beffa o gioia? Vista l'ambizione di Federica Brignone il dubbio rimane, ma questa prima di giornata di gare a La Thuile rimane di certo positiva per la valdostana. Sulla pista di casa, l’azzurra chiude al secondo posto il Super G ad un solo centesimo dall’austriaca Nina Ortlieb, che può festeggiare la prima vittoria della carriera in Coppa del Mondo. Una bella gara quella di Brignone, anche se i quattro decimi persi nella parte di piano sono stati decisiva in negativo. La consolazione? L'allungo nella classifica generale di Coppa del Mondo.

Video - Brignone seconda per un centesimo! Super G da brividi per l'azzurra a La Thuile 01:39

Sul podio ci sale ancora una volta una regolarissima Corinne Suter, staccata di sette centesimi dalla vetta. La svizzera mantiene in questo modo il pettorale rosso di specialità, ma Brignone ora è distante solamente diciannove punti (360 a 341), quando manca solamente una gara al termine (quella di Cortina).

Quarta posizione per Petra Vlhova a 39 centesimi da Ortlieb. La slovacca si difende alla grande in ottica classifica generale e si prepara a un altro duello con Federica Brignone nella combinata di domenica. C’è tanta Italia nelle posizioni che contano, visto che al quinto posto ha chiuso Marta Bassino (+0.51), che ha commesso un piccolo ma fatale errore nella parte finale. La piemontese ha preceduto la ceca Ester Ledecka (+0.58) e la compagna di squadra Elena Curtoni (+0.78). A completare le prime dieci posizioni c’è un terzetto svizzero, Joana Haehlen (+0.82), Wendy Holdener (+0.95) e Lara Gut-Behrami (+0.98).

Come detto in classifica generale Brignone allunga su tutte le rivali. Adesso l’azzurra ha 1378 punti, con Mikaela Shiffrin sempre ferma a 1225, mentre Petra Vlhova è a 1189.